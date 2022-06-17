Белвью, США, 17 июня 2022, 08:31 — REGNUM В Steam состоялся релиз игры Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая представляет собой улучшенную и расширенную версию Final Fantasy VII Remake. Информация была опубликована 17 июня на сайте сервиса.

Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake
Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Square Enix выложила в Сеть анонсирующий трейлер, который напомнил геймерам, что в версии Intergrade присутствует новый сюжетный контент и «новый» персонаж Юффи Кисараги. Отметим, что пользователи Steam из России не могут купить эту игру, поскольку в марте 2022 года Square Enix приостановила продажи в России.

Напомним, на консоли PlayStation 5 релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade состоялся 10 июля 2021 года. ПК-версия игры изначально вышла в сервисе и Epic Games Store 16 декабря 2021 года.

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