Белвью, США, , 08:31 — REGNUM В Steam состоялся релиз игры Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая представляет собой улучшенную и расширенную версию Final Fantasy VII Remake. Информация была опубликована 17 июня на сайте сервиса.

Final Fantasy VII Remake Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Square Enix выложила в Сеть анонсирующий трейлер, который напомнил геймерам, что в версии Intergrade присутствует новый сюжетный контент и «новый» персонаж Юффи Кисараги. Отметим, что пользователи Steam из России не могут купить эту игру, поскольку в марте 2022 года Square Enix приостановила продажи в России.

Напомним, на консоли PlayStation 5 релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade состоялся 10 июля 2021 года. ПК-версия игры изначально вышла в сервисе и Epic Games Store 16 декабря 2021 года.

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