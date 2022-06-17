Белвью, США, 17 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Steam состоялся релиз игры Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая представляет собой улучшенную и расширенную версию Final Fantasy VII Remake. Информация была опубликована 17 июня на сайте сервиса.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake

Square Enix выложила в Сеть анонсирующий трейлер, который напомнил геймерам, что в версии Intergrade присутствует новый сюжетный контент и «новый» персонаж Юффи Кисараги. Отметим, что пользователи Steam из России не могут купить эту игру, поскольку в марте 2022 года Square Enix приостановила продажи в России.

Напомним, на консоли PlayStation 5 релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade состоялся 10 июля 2021 года. ПК-версия игры изначально вышла в сервисе и Epic Games Store 16 декабря 2021 года.