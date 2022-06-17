Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Курс доллара на уровне 70 рублей позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, «точка ноль» для металлургов находится на отметке 70 рублей за доллар.

«При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт. Все, что ниже, — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта? Увеличение импорта — это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны», — рассказал Мантуров журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимальный курс для российской валюты — 70–80 рублей за доллар, сейчас рубль переукреплен, заявил 16 июня вице-премьер России Андрей Белоусов.