Сеул, 17 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су 16 июня нанес визит бывшему президенту страны Мун Чжэ Ину, с которым обменялся мнениями о ситуации в стране и за её пределами. Об этом премьер-министр написал в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Korean Culture and Information Service Мун Чжэ Ин

Сообщается, что в ходе 40-минутной встречи стороны обсудили «трудности внутренней и внешней экономической ситуации, а также ситуацию за рубежом, включая украинский кризис».

Хан Док Су также упомянул, что обращался к экс-президенту Муну за советом по государственным делам.

Известно, что Мун Чжэ Ин и Хан Док Су работали вместе с бывшим президентом Южной Кореи Но Му Хёном, который находился у власти с 2003 по 2008 гг.

Напомним, что Хан Док Су занимал пос премьер-министра в администрации Но, а Мун Чжэ Ин — ряд ключевых постов.