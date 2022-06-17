Аспиндза, , 16:11 — REGNUM Действия священнослужителя подвергли опасности памятник средневекового грузинского зодчества, сообщает 16 июня sknews. ge.

Средневековый пещерный храм в скале. Грузия Kotasik

Священник монастыря Усекновения Главы Иоанна Предтечи, расположенного в пещерах скалы Такветула в Аспиндзском районе и построенного в VIII–IX веках, самовольно стал пробивать в скале туннель длиной около 16 метров, намереваясь устроить в нём трапезную и молельню. Нанятые священником рабочие разрушали скалу с помощью специальных инструментов почти два года.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии неоднократно выступало против проведения подобных работ, однако устроивший их священнослужитель Иоанн проигнорировал мнение агентства. Имеется информация, что с результатами работ на месте ознакомился митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николай (Пачуашвили).