Богучанский район, Красноярский край, 17 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Богучанском районе, расположенном на северо-востоке Красноярского края, ликвидировали открытое горение на складе с заготовленным кругляком в посёлке Таёжный. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

76.mchs.gov.ru Пожар

По словам представителя ведомства, в настоящее время пожарные проводят проливку конструкций.

пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю «Перехода огня на жилые дома не допущено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Таёжный в ночь на 16 июня загорелся крупный склад лесозаготовительного предприятия с кругляком. Площадь пожара на первоначальном этапе достигла 2500 кв. метров, позднее она возросла до 17 тыс. кв. метров.

В 23:28 по местному времени (19:28 мск) 16 июня пожар был локализован.

В связи с задымлённостью в жилом посёлке к контролю качества воздуха в районе пожара подключалось региональное управление Роспотребнадзора.