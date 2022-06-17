Иркутск, 17 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 17 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8679 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 181 (+88 за сутки, хотя еще накануне было +93). Госпитализированы 274 (+1 за последние сутки). В то же время выздоровели 290 995 пациентов (+95 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 696 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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