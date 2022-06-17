* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 17 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер подтвердили падение вертолёта.

Боец «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганистан

Надёжный источник среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не пожелавший назвать своё имя, сообщил газете «8 Собх» поздно вечером 16 июня, что вертолёт с семью пассажирами и членами экипажа на борту потерпел крушение вечером того же дня в долине Арзу уезда Шотул. Но он заявил, что люди, находившиеся на борту, не были захвачены бойцами сопротивления и силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли им на помощь.

Между тем, местные источники сообщают, что вертолёт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшийся действовать по позициям Фронта сопротивления в долине Арзу, был повреждён огнем его бойцов и был вынужден произвести посадку. По данным источников, силы Фронта сопротивления захватили в плен четырёх человек, в том числе пилота, и сожгли вертолёт.

Представитель Фронта сопротивления также заявил, что был сбит вертолет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и четыре человека взяты в плен.