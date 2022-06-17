Песков назвал продовольственный кризис результатом ошибок стран Запада
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Ситуация с продовольственный безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок стран Запада, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом Песков отреагировал на обвинения западных стран о том, что Москва якобы ответственна за наступающий мировой продовольственный кризис.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает грабить национальные богатства Украины, прикрываясь гуманитарной озабоченностью. По его словам, западные страны вывозят с Украины ресурсы и продовольствие в ущерб украинским жителям.
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