Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Ситуация с продовольственный безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок стран Запада, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это (продовольственный кризис) никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — сказал он РИА Новости.

Таким образом Песков отреагировал на обвинения западных стран о том, что Москва якобы ответственна за наступающий мировой продовольственный кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает грабить национальные богатства Украины, прикрываясь гуманитарной озабоченностью. По его словам, западные страны вывозят с Украины ресурсы и продовольствие в ущерб украинским жителям.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: западные страны грабят Украину, как ранее Сирию