Челябинск, , 08:25 — REGNUM В Челябинске у двоих братьев 2002 и 2003 года рождения изъяли порядка 3,7 кг. наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Нет наркотикам delraycomputers webdesign

Их поймали во дворе одного из домов в Металлургическом районе. При них обнаружили почти 200 граммов наркотика, а дома — ещё более 3,5 кг. Установлено, что эти граждане забирали оптовые партии концентрированного героина в тайниках, разбавляли сопутствующими веществами, чтобы увеличить массу, и сбывали.

Также в квартире у них нашли весы, упаковочный материал и другие приспособления для разбавления и фасовки нарковеществ. Теперь их ждёт до 20 лет колонии. Суда они дожидаются в СИЗО.