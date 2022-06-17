Шолоховский район, Ростовская область, , 08:25 — REGNUM В Ростовской области потушили пожар, вспыхнувший вечером 16 июня в здании отдела судебных приставов в Шолоховском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

На пожаре 23.mchs.gov.ru

О возгорании в одном из кабинетов, расположенном в административном здании на улице Ленина в станице Вёшенской, стало известно примерно в 20:45 мск. Известно, что огонь вспыхнул после короткого замыкания системного блока компьютера. Площадь пожара составила 0,5 кв. метра. Никто не пострадал.

На месте происшествия работали пять сотрудников МЧС России и две единицы техники.