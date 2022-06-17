Пермь, 17 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Перми у асоциальной семьи изъяли 15-летнего мальчика, сообщил в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

По данным ведомства, мать подростка страдает психическими расстройствами, злоупотребляет алкоголем. Поведение женщины угрожает здоровью и жизни ребёнка. Мальчик испытывал на себе агрессию неуравновешенной матери.

«На момент изъятия ребёнка в квартире находился лишь сожитель безответственной матери, женщина даже не пришла проводить сына. Подросток самостоятельно собрал свои вещи и вместе с сотрудникам органов опеки отправился в реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сказали в службе судебных приставов.