Самара, , 08:24 — REGNUM Бывшего директора муниципального предприятия обвинили в мошенничестве при выполнении контрактов на вывоз снега с дорог в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

По версии следствия, с декабря 2019 года по февраль 2021 год обвиняемый экс-руководитель муниципального предприятия «Благоустройство» при выполнении муниципальных контрактов завышал объём вывезенного снега с улиц города Самары.

В материалах дела указано, что на основании актов выполненных работ, которые содержали недостоверную информацию, предприятию были оплачены невыполненные работы по вывозу свыше 52 тысяч тонн снега.

Следователи считают, что сумма ущерба бюджету города составила более 18 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области главу фермерского хозяйства осудили за мошенничество.