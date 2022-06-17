Улан-Удэ, 17 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Бурятия планирует закупить 73 автобуса большой вместимости, которые пополнят общественный транспорт столицы республики Улан-Удэ. По словам главы региона Алексея Цыденова, заявку одобрил Минтранс России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Автобусы в Улан-Удэ

«Общественный транспорт Улан-Удэ пополнится большими автобусами благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Субсидирование составит 40% от стоимости», — написал он в своём телеграмм-канале.

Ещё 65 автобусов средней вместимости, по его словам, будет закуплено через государственную лизинговую компанию. ВЭБ. РФ предоставит для этого льготную ставку на закупку.