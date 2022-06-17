Токио, 17 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Square Enix назвала сроки выхода второй части ремейка игры Final Fantasy VII. Анонсирующий трейлер компания показала в рамках онлайн-трансляции Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration Livestream.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy

Проект получил официальное название Final Fantasy VII: Rebirth. Разработчики сообщили, что игра выйдет «следующей зимой», то есть в конце 2022 года или начале 2023-го. Как отметило издание IGN, трейлер даёт понять, что события в ней, вероятно начнутся не с того момента, который стал финалом первой части, и что последовательность событий в Rebirth может быть не такой, какая была в оригинальной Final Fantasy VII.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Тетсуя Номура уже приступил к разработке третьей части ремейка Final Fantasy VII. Геймдизайнер разместил соответствующее объявление на своей странице в соцсети.