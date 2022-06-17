Екатеринбург, 17 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга группа подростков терроризировала двор. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Они распивали спиртное, а в тёмное время суток слушали громкую музыку. На это жаловались жильцы домов по улице Сухоложской. В ответ на претензии молодые люди угрожали гражданам выбить стёкла.

В городском УМВД сообщили журналистам, что подростки ранее не попадали в поле зрения правоохранителей. Теперь их поставят на профилактический учёт. А законных представителей этих несовершеннолетних ждут штрафы.