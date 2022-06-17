* талибов — запрещённая в России организация

Провинция Панджшер, Афганистан, 17 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Себгатулла Ахмади, представитель Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что силы фронта вечером 16 июня в долине Арзу провинции Панджшер сбили вертолёт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ми-17. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Rostec.ru Ми-17

Ахмади добавил, что в вертолёте находилось четыре человека. Он подчеркнул, что силы Фронта сопротивления захватили всех четырёх «оккупантов» и обращаются с ними в соответствии с исламским и гуманитарным правом.

Представитель Фронта сопротивления сообщил, что подробности будут опубликованы позже.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.