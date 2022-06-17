Ульяновск, 17 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Ульяновске вступил в силу обвинительный приговор в отношении двух жителей, которых уличили в незаконном обороте алкогольной продукции. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Правоохранители установили, что в марте 2019 году 63-летний ульяновец и его 50-летний знакомый без получения соответствующей лицензии приобрели и перевезли алкогольную продукцию на сумму более 8,7 млн рублей, которая в ходе досмотра в ночь с 14 на 15 марта была изъята полицейскими.

Оба фигуранта уголовного дела официально числились безработными.

Железнодорожный районный суд Ульяновска признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ («Закупка, перевозка спиртосодержащей продукции без лицензии»). Приговором им назначены условные сроки — соответственно два года, а также один год и девять месяцев. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Заволжском районе Ульяновска изъято более 100 тонн фальсифицированного алкоголя, изготовленного на подпольном заводе. По данным полиции, здесь работали 19 граждан стран Средней Азии.

Подробнее: В Ульяновске накрыли завод по производству контрафактного алкоголя