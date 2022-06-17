Грозный, 17 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Чечне сформирована очередная группа добровольцев, готовых защищать интересы России в ходе спецоперации на Украине. Накануне, 16 июня, они вылетели в Донбасс, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он еще раз напомнил, что все добровольцы проходят необходимую подготовку в Российском университете спецназа, где их обучают стрельбе, умению работать с картами и приемам обеспечения безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Сегодня очередной контингент добровольцев выехал на подмогу к своим братьям, друзьям, соотечественникам из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Для нас уже стало доброй традицией принимать в Чеченской Республике сотни добровольцев, желающих немедленно выехать в зону проведения специальной военной операции», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Как уточнило издание «Военное дело», группа добровольцев из Чечни направится в район города Попасная в ДНР, где примут участие в операции по блокированию города Лисичанска. Этой группой добровольцев заменят предыдущий отряд, вылетевший на Украину три месяца назад.

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