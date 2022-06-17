Тюмень, 17 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Тюменской области разработали самый лёгкий пинцет в мировой нейрохирургии. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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«Те аналоги, которые были у нас — американские, европейские, — не совсем устраивали в процессе работы. Во-первых, они тяжёлые, а во-вторых, это самый неприятный момент, — они пригорают. Этот пинцет обладает лучшими характеристиками в сравнении с ведущими зарубежными компаниями», — отметил лавный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

Уникальный тюменский пинцет весит 18 граммов. Медицинские центры Киргизии и Узбекистана уже закупили не имеющий аналогов пинцет в свои медицинские центры.