Луганск, 17 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики из «Точки-У» и «Градов», сообщает 17 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 2 обстрела по н. п. Кременная и Красный Луч с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (1 ракета) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Дополнительная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.