Северск, Томская область, 17 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Северске Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах тройного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области ДТП в Северске

Вечером 16 июня на проспекте Коммунистическом столкнулись три попутных легковых автомобиля марок BMW, Mercedes, Jaguаr.

«По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции», — отметили в ведомстве.