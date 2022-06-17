Берлин, 17 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Об этом 17 июня пишет немецкая газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации издания, во время своего пребывания на Украине лидеры Германии, Франции и Италии высказались за то, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата в члены Европейского союза.

«Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале издания.

Также указывается, что понесенный названными странами Европы из-за последствия связанного с Украиной кризиса ущерб все увеличивается и его все труднее компенсировать, так как рост экономики остановился и инфляция достигла рекордных показателей.

Помимо этого, предполагается, что лидеры Германии, Франции и Италии также приехали на Украину со своими личными повестками дня. Отмечается, что Макрон, который в последние недели стал «прагматиком», с учетом последствий для экономики больше беспокоился об окончании кризиса, чем о целостности Украины и намеревался «прояснить свою позицию».

Кроме того, уточняется, что Драги своим участием в этой поездке показывал статус Италии как одного из главных действующих лиц Евросоюза.

«Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена ​​стабильность страны», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, получивший от главы киевского режима Владимира Зеленского приглашение посетить столицу Украины, планирует побывать в Киеве в конце июня.