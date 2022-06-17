Калуга, 17 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Закон о мерах поддержки IT-отрасли принят 16 июня на заседании сессии Законодательного собрания Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета по бюджету, финансами и налогам областного парламента Ирину Яшанину.

Законодательное собрание Калужской области Председатель комитета по бюджету, финансами и налогам областного парламента Ирина Яшанина

«Нами принят закон, предусматривающий предоставление льгот для организаций, занимающихся информационными технологиями. Они будут действовать в дополнение к федеральным льготам. Согласно областному закону, налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний понижается на два года. Она составит 1% в том случае, если объектом налогообложения являются доходы, 5% — если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Данный закон принят в целях оперативного реагирования на складывающуюся экономическую ситуацию, поддержки IT-специалистов, работающих в калужском регионе. Эти меры дают достойные результаты — уже есть примеры возвращения IT-специалистов в нашу страну. Мы будем и дальше отслеживать их эффективность», — отметила Ирина Яшанина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии. Для организаций IT-отрасли на 2022−2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.