Банги, 17 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Инвестировать в проекты с биткоином призвал Россию премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа. Такое заявление политик сделал 17 июня в беседе с РИА Новости.

ЦАР

По мнению главы правительства ЦАР, инвестиции в проекты с биткоином являются хорошей возможностью для инвестиций заинтересованных лиц. Молуа уверил, что ЦАР не препятствует таким вложениям.

ЦАР стала первой страной в Африке, объявившей криптовалюту биткоин в качестве базовой. Молуа уточнил, что страна продолжит использовать для расчётных операций франк КФА ВЕАС — специальная валюта для стран-участниц Экономического сообщества ЦАР, — но одновременно будет развивать и биткоин.

«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать», — указал Молуа.