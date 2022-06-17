* талибами — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 17 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер продолжаются ожесточённые бои между силами Фронта сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники заявляют, что боестолкновения начались в долине Арзу уезда Шотул около полудня 16 июня, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции сил фронта с нескольких направлений.

Хотя сообщений о потерях пока не поступало, Фронт сопротивления заявил, что его силы вечером 16 июня сбили вертолёт ВВС «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Арзу и взяли в плен четырёх талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщения.

За день до этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также атаковали позиции сил фронта в долине Арзу, но были отбиты.