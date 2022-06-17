Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Гордеевка
Курская область, 17 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Курской области украинские националисты обстреляли из миномётов село Гордеевка. Об этом 17 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Kremlin.ru
Роман Старовойт
Населённый пункт находится в Кореневском районе Курской области. Происшествие случилось около 5:00.
«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла», — сообщил Старовойт.
Губернатор рассказал, что ситуация находится под контролем российских пограничников и военных.