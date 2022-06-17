Канберра, 17 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Австралийским женщинам в ближайшее время предложат при помощи специальных тест-систем регулярно проводить самостоятельное тестирование на наличие рака шейки матки (цервикального рака). Об этом 17 июня заявила директор Австралийского центра профилактики цервикального рака профессор Марион Сэвилл.

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По её словам, новые подходы в онкологии дают стране «потенциал для полной ликвидации рака шейки матки в течение следующих пяти или шести лет».

Марион Сэвилл «Наборы для самостоятельного тестирования на цервикальный рак станут ключевым фактором в победе над этим заболеванием».

По оценке центра, до 80% новых случаев рака шейки матки выявляют у тех женщин, кто ранее никогда не проходил скрининг или пропустил рекомендованные сроки. После одобрения использования «домашних» тестов национальным регулятором, самостоятельно проверять состояние своего здоровья и своевременно обращаться к врачам смогут около 90% женщин.

«Если все женщины в возрасте от 24 до 74 лет получат возможность пройти скрининг без обращения к врачу, цервикальный рак удастся ликвидировать».

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 1,5 миллиона австралийцев умрут от рака за 25-летний период с 2020 по 2044 год.

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