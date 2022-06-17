Австралия первой в мире предложит самотестирование одного из видов рака
Канберра, 17 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Австралийским женщинам в ближайшее время предложат при помощи специальных тест-систем регулярно проводить самостоятельное тестирование на наличие рака шейки матки (цервикального рака). Об этом 17 июня заявила директор Австралийского центра профилактики цервикального рака профессор Марион Сэвилл.
По её словам, новые подходы в онкологии дают стране «потенциал для полной ликвидации рака шейки матки в течение следующих пяти или шести лет».
По оценке центра, до 80% новых случаев рака шейки матки выявляют у тех женщин, кто ранее никогда не проходил скрининг или пропустил рекомендованные сроки. После одобрения использования «домашних» тестов национальным регулятором, самостоятельно проверять состояние своего здоровья и своевременно обращаться к врачам смогут около 90% женщин.
Как сообщало ИА REGNUM, порядка 1,5 миллиона австралийцев умрут от рака за 25-летний период с 2020 по 2044 год.
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