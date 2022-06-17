Уфа, 17 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Изменения намерены внести в бюджет Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

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Отмечается, что это изменение бюджета является третьим в 2022 году.

«Основные коррективы связаны с возможностью перекредитоваться на более выгодных условиях, которую регионы и муниципалитеты получили в рамках антикризисных мер федерального правительства. Речь идет о коммерческих кредитах, которые подлежат погашению в период с марта по декабрь 2022 года», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Он пояснил, что в регионе такие кредиты получили города Уфа и Салават (общая сумма этих кредитов составляет около 1,7 млрд рублей).

«Таким образом, Башкирия получит от федерального центра практически беспроцентный бюджетный кредит в размере 1,7 млрд рублей и перечислит эти деньги муниципалитетам на исполнение их обязательств по коммерческим займам», — сообщил спикер республиканского парламента.

Согласно данным министерства финансов Башкирии, бюджетный кредит на эти цели предоставляется региону до 2028 года по ставке 0,1 процента годовых с ежегодной выплатой по 422,7 млн рублей с 2025 по 2028 годы.

«В связи с получением бюджетного кредита законопроектом уточняются верхний предел государственного долга и источники финансирования дефицита бюджета. При этом объём дефицита остается прежним, поскольку полученные деньги республика перечислит муниципалитетам», — пояснил Толкачев.