Иркутск, , 08:07 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися случаями падений детей из окон.

Окно МВД

С начала 2022 года на территории региона произошло уже 17 таких случаев. Причем, два из них произошли накануне, 16 июня, в Иркутске и Братске.

В областном центре годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, и был доставлен в медучреждение. Ребенок находился дома с мамой, но в какой-то момент оказался без внимания взрослых и, забравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку, выпав из окна.

В Братске из открытого окна 6 этажа выпал 5-летний мальчик. С различными травмами ребенка госпитализировали в больницу.

Полиция призывает родителей в теплую погоду воздержаться от проветривания помещений, когда в непосредственной близости находятся дети. Исключите возможность маленькому ребенку залезть на подоконник.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Саяногорске (Хакасия) из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала четырёхлетняя девочка.

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