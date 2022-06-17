Петропавловск-Камчатский, , 08:06 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме между республикой Калмыкия и Камчатским краем было заключено соглашение о сотрудничестве. Регионы намерены взаимодействовать в сферах торговли и экономики, науки, культуры и туризма.

Читайте также: На Камчатке начал работать международный соколиный центр

Документ о взаимопомощи подписали главы субъектов Владимир Солодов (Камчатка) и Бату Хасиков (Калмыкия). Регионы намерены объединиться и выращивать редких птиц.

«Наши регионы — одни из самых перспективных с точки зрения развития туризма и с точки зрения национальной идентичности. В этом году появился ещё один проект — соколиный Центр, который был создан по поручению президента России Владимира Путина. Я уверен, что любовь к птицам и тем традициям, которые испокон веков были распространены у нас в России, станут ещё одним мостом, который будет объединять наши регионы», — отметил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Мильковском районе Камчатки начал работу первый международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород.