Петропавловск-Камчатский, 17 июня 2022, 08:06 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме между республикой Калмыкия и Камчатским краем было заключено соглашение о сотрудничестве. Регионы намерены взаимодействовать в сферах торговли и экономики, науки, культуры и туризма.
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Документ о взаимопомощи подписали главы субъектов Владимир Солодов (Камчатка) и Бату Хасиков (Калмыкия). Регионы намерены объединиться и выращивать редких птиц.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Мильковском районе Камчатки начал работу первый международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород.