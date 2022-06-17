Донецк, 17 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 7:40 с украинских позиций в посёлке Новгородское обстреляли Пантелеймоновку. Боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее украинские националисты обстреляли из «Града» город Кременная в ЛНР.