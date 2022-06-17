Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 08:02 — REGNUM На полях юбилейного Петербургского международного экономического форума в рамках сессии «Просветительская деятельность и образование в эпоху digital» генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о приоритетах россиян в выборе образования. Он поделился данными о том, насколько сегодня востребовано получение дополнительного образования и какие проекты платформы помогают в развитии компетенций в области социальных сетей.
Так, по данным опроса АНО «Россия — страна возможностей», среди тех, кто уже не является студентом, 18% иногда проходят дополнительное обучение, а каждый пятый делает это регулярно, не менее 1 раза в год. При этом большинство россиян (77%) хотели бы продолжать обучение, чтобы узнать новое, расширить кругозор, сменить деятельность и получить возможность карьерного роста. Среди респондентов в возрасте 25–34 лет хотели бы продолжить обучение 87%.
Платформа «Россия — страна возможностей» еще год назад создала проект на стыке онлайн-образования и социальных сетей. Так появился «ТопБЛОГ» — образовательный продукт, аналогов которому в России нет, эффективный инструмент формирования экосистемы авторов. Благодаря выстроенной системе заданий и информационных материалов, проект помогает расти и развиваться качественным блогам, а также поддерживает как успешных, так и начинающих авторов в поиске новых возможностей на других площадках.
В новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» RUTUBE стал одним из треков. Помимо 6 основных треков — социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс. Дзен, RUTUBE, Telegram, YAPPY — будущих блогеров ждут 3 направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление». Среди призов, которые получат победители: продюсирование своих блогов, наставничество от опытных блогеров, запуск проекта с партнерами «ТопБЛОГ», статус амбассадора рекламной кампании и не только.