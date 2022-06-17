Санкт-Петербург, , 08:02 — REGNUM На полях юбилейного Петербургского международного экономического форума в рамках сессии «Просветительская деятельность и образование в эпоху digital» генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о приоритетах россиян в выборе образования. Он поделился данными о том, насколько сегодня востребовано получение дополнительного образования и какие проекты платформы помогают в развитии компетенций в области социальных сетей.

Социальные сети ИА REGNUM

Так, по данным опроса АНО «Россия — страна возможностей», среди тех, кто уже не является студентом, 18% иногда проходят дополнительное обучение, а каждый пятый делает это регулярно, не менее 1 раза в год. При этом большинство россиян (77%) хотели бы продолжать обучение, чтобы узнать новое, расширить кругозор, сменить деятельность и получить возможность карьерного роста. Среди респондентов в возрасте 25–34 лет хотели бы продолжить обучение 87%.

«По данным нашего опроса, в качестве формата обучающих занятий 40% респондентов предпочли бы возможность обучаться в гибридном формате (онлайн и офлайн), еще 38% выбирают онлайн-формат. Молодежь чаще предпочитает личное присутствие или гибридный формат, в то время как люди старше 55 лет, наоборот, чаще других выбирают именно онлайн-формат. Результаты нашего исследования еще раз доказывают, что люди уходят от старой парадигмы — «одна профессия на всю жизнь». Напротив, они стремятся учиться, проходят переквалификацию, адаптируются к изменениям рынка труда. Тренд на непрерывное образование набирает обороты среди россиян, а желание развиваться поощряется работодателями», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Платформа «Россия — страна возможностей» еще год назад создала проект на стыке онлайн-образования и социальных сетей. Так появился «ТопБЛОГ» — образовательный продукт, аналогов которому в России нет, эффективный инструмент формирования экосистемы авторов. Благодаря выстроенной системе заданий и информационных материалов, проект помогает расти и развиваться качественным блогам, а также поддерживает как успешных, так и начинающих авторов в поиске новых возможностей на других площадках.

«Участников, которых мы «растим» в рамках проекта, мы называем блогерами новой формации — теми, кто не гонится исключительно за лайками, репостами и числом подписчиков, а в первую очередь, несет социально значимую миссию, стремится помочь другим и советом, и делом, хочет быть полезным обществу. Благодаря такому подходу и таким блогерам, люди постепенно перестают воспринимать социальные сети только как площадку для развлечений и идут в диджитал, чтобы получить новые знания и навыки, узнать полезные рекомендации или попросить совета. За два сезона на участие в проекте «ТопБЛОГ» нам пришло более 70 тысяч заявок», — рассказал Алексей Комиссаров.

В новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» RUTUBE стал одним из треков. Помимо 6 основных треков — социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс. Дзен, RUTUBE, Telegram, YAPPY — будущих блогеров ждут 3 направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление». Среди призов, которые получат победители: продюсирование своих блогов, наставничество от опытных блогеров, запуск проекта с партнерами «ТопБЛОГ», статус амбассадора рекламной кампании и не только.