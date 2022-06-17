Токио, 17 июня 2022, 08:02 — REGNUM Геймдизайнер Тетсуя Номура объявил, что компания Square Enix уже начала разработку третьей части ремейка игры Final Fantasy VII. Об этом 17 июня сообщает портал IGN.
На своей странице в соцсети разработчик написал, что уже приступил к работе над финалом ремейка-трилогии. Проект, над которым также работают режиссёр Наоки Хамагучи и продюсер Ёсинори Китасэ, пока не имеет названия, ожидается, что релиз игры состоится после 2023 года.
Ранее Square Enix выложила в Сеть трейлер второй части ремейка Final Fantasy VII, который будет называться Final Fantasy VII: Rebirth. Square Enix сообщила, что выпустит игру на PS4, PS5, Xbox, Switch и ПК предстоящей «зимой», то есть в конце 2022 года или начале 2023-го.
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