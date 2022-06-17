Токио, 17 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Геймдизайнер Тетсуя Номура объявил, что компания Square Enix уже начала разработку третьей части ремейка игры Final Fantasy VII. Об этом 17 июня сообщает портал IGN.

Иван Шилов ИА REGNUM Final Fantasy VII Remake

На своей странице в соцсети разработчик написал, что уже приступил к работе над финалом ремейка-трилогии. Проект, над которым также работают режиссёр Наоки Хамагучи и продюсер Ёсинори Китасэ, пока не имеет названия, ожидается, что релиз игры состоится после 2023 года.

Ранее Square Enix выложила в Сеть трейлер второй части ремейка Final Fantasy VII, который будет называться Final Fantasy VII: Rebirth. Square Enix сообщила, что выпустит игру на PS4, PS5, Xbox, Switch и ПК предстоящей «зимой», то есть в конце 2022 года или начале 2023-го.