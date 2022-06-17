Чебоксары, , 08:01 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту происшествия в элеваторном цехе одного из предприятий: работница упала с высоты, получив травму позвоночника. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело было заведено в отношении начальника элеваторного цеха предприятия, расположенного в Чебоксарах. По данным следствия, утром 19 ноября 2021 года аппаратчица элеваторного цеха при очистке помещения от взрывоопасной пыли сорвалась с лестницы (высотой 2,4 метра), получив компрессионный перелом тела.

По данным правоохранителей, ЧП произошло из-за нарушения обвиняемым требований охраны труда.

«Начальник элеваторного цеха допустил потерпевшую к очистке труб без обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте, не обеспечил контроль за их выполнением и безопасность процесса очистки», — говорят в следственном управлении.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Разбирательства будут проходить в Калининском районном суде Чебоксар.

По данному делу следователем внесено представление в адрес предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года стало известно, что в Чебоксарах возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве многоэтажки в жилищном комплексе «Ривьера».

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