Оттава, 17 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Канадский министр финансов Христя Фриланд не может гарантировать, что рецессии в Канаде удастся избежать. Об этом она заявила 16 июня на конференции в городе Торонто, сообщает агентство Reuters.

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Вместе с тем глава ведомства выразила уверенность в том, что Банк Канады сможет справиться с растущей инфляцией и не допустит ее развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что не считает, что экономика США скатится в рецессию. Однако она отметила, что экономический рост в стране замедлится «абсолютно».