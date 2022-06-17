Пермь, , 07:58 — REGNUM В Перми директора частной компании привлекли к уголовной ответственности за крупный коммерческий подкуп, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Глава фирмы, преследуя цель победы на аукционе, предложил участнику торгов 300 тыс. рублей за отказ от участия в конкурсе. Бизнесмен заявил о данном факте в полицию.

Суд назначил руководителя компании наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. сумма коммерческого подкупа в полном объеме конфискована в доход государства. Приговор в законную силу не вступил