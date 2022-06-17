Веллингтон, , 07:55 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 4869 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

Из них 1478 инфицированных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший в стране очаг заболевания COVID-19. Также 64 зараженных прибыли на новозеландскую территорию из-за границы. Коронавирусную инфекцию у них выявили по прибытию из-за рубежа. Кроме того, за минувшие сутки в Новой Зеландии скончались еще 16 пациентов с COVID-19.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 370 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них девять человек находятся в отделениях реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1 258 816 носителей коронавируса SARS-CoV-2.