Владивосток, 17 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Приморье благодаря нацпроекту «Образование» продолжается реализация федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». В проекте принимают участие 39 школ. В образовательных учреждениях проводят капитальный ремонт, обновляют материально-техническую базу к новому учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

ИА REGNUM В школу

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Так, девять школ обновят в Артеме, в Спасске-Дальнем — пять, в Михайловском районе — четыре. Также в проект попали по две школы в Фокино, Надеждинском и Ольгинском районах, Ханкайском и Хорольском округах, по одной в Находке, Партизанске, Дальнереченском, Черниговском и Шкотовском районах.

В школе села Григорьевка Михайловского района и в школе села Михайловка уже выполнили капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре, а также окон запланирован в средней общеобразовательной школе №2 поселка Новошахтинский. В школе села Кремово такой капитальный ремонт тоже только предстоит.

Общественники контролируют реализацию нацпроекта. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрия Логинова, образование, его развитие, модернизация — один из ключевых государственных приоритетов.

«Нацпроект помогает улучшать состояние школ, особенно в небольших населенных пунктах. Независимо от места проживания у детей должны быть равные возможности в получении качественного образования. Как говорил президент Владимир Путин, без современного, качественного, доступного образования во всех региона нельзя ничего добиться в сфере развития. Необходимо обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, условия для раскрытия его талантов, способностей. Немаловажна и безопасность обучения, поэтому пожарную сигнализацию, тревожные кнопки, пропускную систему нельзя игнорировать. Приморские школы планомерно, благодаря нацпроекту, приводят в надлежащее состояние. Очевидны изменения во внешнем облике, материально-техническом оснащении», — прокомментировал Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» даже в небольших населённых пунктах Алтайского края, почти половина населения которого проживает на селе, строятся новые школы. К примеру, в селе Шарчино (Тюменцевский район) готовятся заменить 90-летнее здание на новое, рассчитанное на 140 учеников.