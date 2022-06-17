Кунгур, Пермский край, , 07:51 — REGNUM В городе Кунгуре Пермского края мужчина осуждён за ложные заявления о терактах, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд Freesmi.by

Мужчина признан виновным в заведомо ложных сообщениях о взрыве из хулиганских побуждений и в целях дестабилизации деятельности органов власти. В январе 2022 года пьяный горожанин позвонил в службу «112» и заявил о готовящемся им взрыве в отделе местном полиции. Впоследствии выяснилось, что звонок был совершён из хулиганских побуждений.

Несколькими днями позже мужчина позвонил в аварийно-диспетчерскую службу газа. Он проинформировал о взрыве в доме своей знакомой.

Суд приговорил пермяка к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.