Уфа, 17 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Прямые авиаперелеты в Баку возобновляются из Уфы. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

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Сообщается, что с 20 июня по понедельникам авиакомпания «ЮТэйр» начинает выполнять авиарейсы по маршруту Уфа — Баку. Перелеты будут осуществляться на Boeing 735 вместимостью 126 мест.

Отмечается, что в время в пути составит 2 часа 50 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы намерены увеличить число авиарейсов в Казань.