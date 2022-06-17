Петропавловск-Камчатский, , 07:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

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«Землетрясение произошло в точке с координатами 53,77 градуса северной широты, 160,71 градуса восточной долготы», — уточнили в ведомства.

Эпицентр землетрясения располагался в 160 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 40 километров. По предварительным данным, подземных толчков жители региона не ощутили. Также в экстренные службы не поступали обращения из-за землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 июня землетрясение магнитудой 4 произошло в Черном море у берегов Анапы. Его очаг находился в 50 километрах от города на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших не поступало.