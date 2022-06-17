Кемерово, 17 июня, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 643 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 62 новых носителя коронавируса. За это же время 75 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 165 481 случай заражения коронавирусом, 162 403 человека выздоровели, 2435 пациентов скончались.