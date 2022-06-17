Чебоксары, , 07:47 — REGNUM Чувашский национальный праздник Акатуй, посвящённый окончанию весеннего сева, отпраздновали в пяти регионах и Белоруссии. В ближайшее время его отметят ещё в нескольких регионах. Помимо этого, в самой Чувашии продолжается череда мероприятий в районах республики, кульминацией станет 24 июня всечувашский Акатуй, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Чувашии.

Куклы. Чувашское платье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чувашский национальный праздник Акатуй отмечают не только в самой республике, но и других регионах России с компактным проживанием чувашской диаспоры. Так, в этом году его отпраздновали в Ульяновской, Самарской, Иркутской областях, Красноярском крае и Татарии. Помимо этого, 3 — 4 июня Акатуй прошёл в Минске (Белоруссия).

18 июня праздничную эстафету продолжат Москва, Санкт-Петербург, Югра, а также Красноярский край, где в июне Акатуй проходит практически еженедельно, охватывая различные населённые пункты.

24 июня, в День Республики, в Чувашии пройдёт X всечувашский Акатуй с участием творческих коллективов из десяти регионов. А в Красноярском крае в этот день будут отмечать День Чувашской Республики.

2 июля Акатуй состоится в Пензенской области, 10 и 16 июля в Татарии и Башкирии отметят чувашский праздник «Уяв».

Ранее спикер Госсовета Чувашии, президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов заявил ИА REGNUM, что 18 июня в Доме национальностей в Москве состоится «Акатуй — 2022», при этом впервые будет идти интернет-трансляция праздника.

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