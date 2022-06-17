Южно-Сахалинск, , 07:46 — REGNUM В Южно-Сахалинске планируют в конце 2022 года начать строительство приюта для безнадзорных животных. Если на эти цели будет финансирование, проект завершат в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе мэрии столицы региона.

Приют для животных

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Землю для строительства объекта уже подготовили. Приют будет рассчитан на содержание 1000 животных. Предполагается, что в него будут привозить собак в том числе из города Анива.

«Проектирование приюта завершится в этом году. Сейчас идет корректировка документации. Процесс строительства разбит на два этапа. Приют заработает уже после завершения первого этапа. Он сможет принимать собак для стерилизации, кастрации и содержания», — рассказал начальник МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Холмского городского округа собиралась потратить 15 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Приют для животных без владельцев». Информация о проведении электронного аукциона была размещена на официальном портале госзакупок в августе 2021 года.