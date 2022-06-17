Москва, , 07:44 — REGNUM Для участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме приехали представительные делегации из более чем 40 государств, что наглядно свидетельствует об отсутствии международной изоляции России. На ПМЭФ–2022 зарегистрированы около 1200 докладчиков, более 5000 участников, свыше 3000 представителей СМИ. Выступая на форуме, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что «до 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо».

Сборка самолета Irkut.com

Председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров обратился к коллегам с заявлением, которое опубликовано на сайте организации.

«Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности активно поддерживает программу импортозамещения и руководителей, прикладывающих все усилия для того, чтобы отказаться от зарубежных комплектующих в отечественном самолетостроении. Мы поддерживаем тех руководителей, которые реально работают над тем, чтобы российский авиапром полностью стал независимым от зарубежных поставщиков, вернул себе славу одного из лидеров мирового самолетостроения.

Импортозамещение означает и создание новых рабочих мест, новых производств, что благоприятно скажется на стабильной обстановке в трудовых коллективах, позволит более успешно решать социальные проблемы, крепить у людей уверенность в завтрашнем дне. А это — главная задача профсоюза, значение которой особенно велико в сегодняшних непростых условиях», — отмечается в заявлении Алексея Тихомирова.

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