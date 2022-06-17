Москва, 17 июня 2022, 07:44 — REGNUM Для участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме приехали представительные делегации из более чем 40 государств, что наглядно свидетельствует об отсутствии международной изоляции России. На ПМЭФ–2022 зарегистрированы около 1200 докладчиков, более 5000 участников, свыше 3000 представителей СМИ. Выступая на форуме, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что «до 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо».
Председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров обратился к коллегам с заявлением, которое опубликовано на сайте организации.
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