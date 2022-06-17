Пермь, , 07:43 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор по делу об убийстве и разбое. Собранные следователями доказательства коллегия присяжных заседателей признала достаточными для вынесения вердикта, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд Sledcom.ru

Установлено, что преступление совершено 11 октября 2020 года в селе Частые. Двое мужчин напали на местного жителя с целью завладеть деньгами и наркотиками, которые, как полагали злоумышленники, хранятся в доме у жертвы. Мужчину избили массивным бревном и нанесли ножевые ранения. От травм он скончался в больнице.

Из дома была похищена сумка, где, по мнению соучастников, должны были находиться денежные и наркотические средства. Однако она оказалась пустой.

Суд назначил одному фигуранту 16 лет лишения свободы, второму — 16 лет и один месяц. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора. Приговор не вступил в законную силу.