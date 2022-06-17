Женева, Швейцария, 17 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Участники завершившейся в Женеве 17 июня министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) смогли договориться о содержании итоговых документов. Об этом генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила на заключительном заседании, которое транслировалось в режиме реального времени.

World Trade Organization ВТО

В пакет одобренных документов, в частности, вошли соглашения, запрещающие субсидии в сфере рыболовства. Также участникам удалось договориться о решениях, облегчающих торговлю сельскохозяйственной продукцией и нацеленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала «Конференция завершилась принятием беспрецедентного пакета решений… Этот итог демонстрирует, что ВТО способна реагировать на чрезвычайные ситуации нашего времени».

Как сообщало ИА REGNUM, конференцию, стартовавшую 12 июня, предполагалось завершить 15 июня. Однако достижение компромисса по ключевым вопросам встречи потребовало больше времени.

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