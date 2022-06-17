На конференции ВТО в Женеве одобрили пакет итоговых документов
Женева, Швейцария, 17 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Участники завершившейся в Женеве 17 июня министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) смогли договориться о содержании итоговых документов. Об этом генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила на заключительном заседании, которое транслировалось в режиме реального времени.
В пакет одобренных документов, в частности, вошли соглашения, запрещающие субсидии в сфере рыболовства. Также участникам удалось договориться о решениях, облегчающих торговлю сельскохозяйственной продукцией и нацеленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, конференцию, стартовавшую 12 июня, предполагалось завершить 15 июня. Однако достижение компромисса по ключевым вопросам встречи потребовало больше времени.
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