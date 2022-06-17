Лондон, 17 июня, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Сотни украинских беженцев остались без крова в Великобритании, прибыв в королевство по визам, по которым им должны были выделить жилье. Об этом сообщила Эмили Дуган в статье для британской газеты The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Речь идет о не менее 480 семьях с детьми и о 180 одиноких переселенцах, попавших в страну с конца февраля. Они участвовали в программе Homes for Ukraine («Дома для Украины») или имели визы по семейной схеме.

Дуган считает, что власти на местах в Британии «относятся к украинским семьям как к бездомным», нарушая их права. Так, переселенцев с Украины, имеющих указанный статус, временно размещают в общежитиях и гостиницах, так же, как это происходило с афганскими беженцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня мэр чешской столицы Праги Зденек Гржиб заявил, что городской центр помощи беженцам с Украины будет закрыт, поскольку учреждение не справляется с их наплывом.

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